В МВД России назвали поставленный врачами диагноз Навального

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали об окончательном диагнозе, который поставили российские врачи Алексею Навальному.

«Окончательный диагноз врачами установлен с учётом неоднократно проведённых химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)», — говорится на сайте ведомства.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия. Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, где заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок», а канцлер Германии Ангела Меркель назвала его жертвой отравления.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.