Кадыров предостерёг мусульман в России от митингов у посольств Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале предостерёг мусульман в России от митингов у посольств Франции.

«Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — написал Кадыров.

Ранее посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы.

По данным СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне. В саудовском городе Джидда мужчина атаковал охранника консульства Франции.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией.

Убийство связывают с инцидентом в школе, где учитель во время урока показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.

Кадыров отметил, что Макрон, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, завуалировано призывает мусульман совершать преступления.