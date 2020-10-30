Посольство Франции попросило Россию усилить защиту дипмиссий
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«Мы проинформировали российские власти (наших российских партнёров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде», — приводит РИА Новости сообщение французской дипломатической миссии в Москве.
Там уточнили, что обратились с просьбой к российским властям об усилении защитных мер для всех французских представительств.
Накануне во Франции мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Также сообщалось, что в саудовском городе Джидда мужчина атаковал охранника консульства Франции.