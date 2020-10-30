Посольство Франции попросило Россию усилить защиту дипмиссий

Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны.

«Мы проинформировали российские власти (наших российских партнёров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде», — приводит РИА Новости сообщение французской дипломатической миссии в Москве.

Там уточнили, что обратились с просьбой к российским властям об усилении защитных мер для всех французских представительств.

Накануне во Франции мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Также сообщалось, что в саудовском городе Джидда мужчина атаковал охранника консульства Франции.