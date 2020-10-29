В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции

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В саудовском городе Джидда мужчина атаковал охранника консульства Франции.
В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции
  • РИА Новости

Об этом сообщает полиция саудовской провинции Мекка в Twitter.

«Задержан гражданин, который напал на охранника французского консульства в Джидде. Пострадавший получил лёгкие ранения», — указывается в заявлении.

Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Позднее СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

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