В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции

В саудовском городе Джидда мужчина атаковал охранника консульства Франции.

Об этом сообщает полиция саудовской провинции Мекка в Twitter.

«Задержан гражданин, который напал на охранника французского консульства в Джидде. Пострадавший получил лёгкие ранения», — указывается в заявлении.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في #جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة pic.twitter.com/jmhSTQzspE — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 29, 2020

Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Позднее СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.