В Саудовской Аравии напали на охранника консульства Франции
- РИА Новости
Об этом сообщает полиция саудовской провинции Мекка в Twitter.
«Задержан гражданин, который напал на охранника французского консульства в Джидде. Пострадавший получил лёгкие ранения», — указывается в заявлении.
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 29, 2020
القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في #جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة pic.twitter.com/jmhSTQzspE
Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.
Позднее СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом.
Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.