Кадыров прокомментировал слова Пескова из-за заявлений о Макроне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о своём заявлении в отношении французского лидера Эммануэля Макрона.
Кадыров прокомментировал слова Пескова из-за заявлений о Макроне
  • РИА Новости

Песков ранее, комментируя слова Кадырова в адрес Макрона, заявил, что главы российских субъектов не могут заниматься внешней политикой, её формирует президент.

«Так, согласно сообщениям в СМИ, он прокомментировал мои слова в адрес Эммануэля Макрона. Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику», — написал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что необходимо учитывать и тот факт, что своё мнение в адрес властей Франции он высказал как мусульманин, а не как политик.

«Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать ещё тысячу раз. Это моё право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны», — добавил глава Чечни.

Как сообщалось, 16 октября экстремист обезглавил преподавателя во Франции. Злоумышленник был застрелен полицией.

Убийство связывают с инцидентом в школе, где учитель во время урока показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.

Позднее Кадыров отметил, что Макрон, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, завуалировано призывает мусульман совершать преступления. 

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