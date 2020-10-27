Кадыров отреагировал на слова Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда

Поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, французский лидер Эммануэль Макрон завуалировано призывает мусульман совершать преступления. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он (Макрон. — RT) называет «свободой слова». Более того, Макрон решил, что изменит их религию и создаст во Франции «просвещённый ислам». Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими», — говорит Кадыров.

По его словам, Макрон сам «становится похож на террориста».

«Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — добавил Кадыров.

Он отметил, что Макрон не может не знать, что такие карикатуры воспринимаются верующими болезненно.

«И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель. Никогда в истории такая политика не заканчивалась добром. Но президенту Франции нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром», — считает глава Чечни.

По мнению Кадырова, Макрон, прикрываясь желанием навести порядок, разрабатывает «какие-то новые законы, говорит о необходимости контроля над мечетями и религиозными организациями».

«А на самом деле вся проблема заключается в нём самом. Пока он и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям, как «религия», «культура», «нравственность», не будет достойного будущего и порядка в их государствах. Издевательское отношение к религии, насмешки над ней — всё это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей», — заявил он.

Как подчеркнул Кадыров, самое важное в жизни мусульманина — это религия.

«Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят», — заключил он.

Как сообщалось, 16 октября экстремист обезглавил преподавателя около учебного заведения в пригороде Парижа. Нападавшего застрелили полицейские.

Убийство связывают с инцидентом в школе, где учитель во время урока показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах» Макрона, которые являются угрозой нацбезопасности Турции.

В Берлине назвали неприемлемыми слова Эрдогана в адрес Макрона, особенно в свете убийства преподавателя.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, комментируя позицию Макрона, заявил, что президент Франции является «террористом №1 в мире».