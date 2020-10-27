Муфтий Чечни оценил позицию Макрона по карикатурам на ислам

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Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, касающуюся карикатур на ислам и его символы.
Муфтий Чечни оценил позицию Макрона по карикатурам на ислам
  • Reuters

Как указывает РИА Новости, соответствующее заявление было опубликовано на странице Духовного управления мусульман республики в Instagram.

«Макрон, ты являешься террористом №1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка... оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо... которое не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — говорится в заявлении.

По мнению Межиева, Макрон разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь. 

Также муфтий добавил, что президент Франции своей поддержкой убитого из-за карикатуры учителя подстрекает «мусульман на провокационные действия».

Ранее ряд мусульманских стран заявили о намерении объявить бойкот французским товарам из-за заявлений президента Франции по поводу ислама. В частности, французский лидер обещал «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда.

26 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «антиисламские выпады» Макрона являются угрозой нацбезопасности Турции. Вместе с этим он также призвал народ Турции бойкотировать французские товары.

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