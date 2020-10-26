Эрдоган призвал народ Турции бойкотировать французские товары

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны бойкотировать французские товары.
Эрдоган призвал народ Турции бойкотировать французские товары
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

«Я взываю к своей нации: никогда не покупайте французские товары», — заявил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции осудили призывы ряда стран к бойкоту французских продуктов.

Как сообщает RTL, объявление бойкота французским товарам в мусульманских странах связано с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ислама. В частности, французский лидер обещал «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда.

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