Эрдоган призвал народ Турции бойкотировать французские товары
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
«Я взываю к своей нации: никогда не покупайте французские товары», — заявил он.
Ранее в Министерстве иностранных дел Франции осудили призывы ряда стран к бойкоту французских продуктов.
Как сообщает RTL, объявление бойкота французским товарам в мусульманских странах связано с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ислама. В частности, французский лидер обещал «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда.