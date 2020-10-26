В ЕК оценили данные о бойкоте французских товаров рядом стран

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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер высказался по поводу информации о том, что в ряде исламских стран объявили о намерении бойкотировать французскую продукцию.
В ЕК оценили данные о бойкоте французских товаров рядом стран
  • Reuters

«Призывы к бойкоту французской продукции достойны сожаления. Однако мы пока не зафиксировали никаких официальных решений в этом направлении, поэтому пока не видим необходимости в официальной реакции Еврокомиссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции осудили призывы ряда стран к бойкоту французских продуктов.

Как сообщает RTL, объявление бойкота французским товарам в мусульманских странах связано с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ислама, в частности, французский лидер обещал «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда.

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