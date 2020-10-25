Париж осудил призывы ряда стран к бойкоту французских продуктов

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Все призывы к бойкоту французских продуктов в странах Ближнего Востока беспредметны, они должны быть прекращены, заявили в Министерстве иностранных дел Франции.
Париж осудил призывы ряда стран к бойкоту французских продуктов
  • Reuters

«В нескольких странах Ближнего Востока в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, в особенности агропродовольственных, а также более общие призывы к демонстрациям против Франции, иногда в ненавистных выражениях, которые транслировались в социальных сетях», — цитирует коммюнике РИА Новости.

Как отметили в Париже, «призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, как и все атаки, направленные против нашей страны, используемые радикальным меньшинством».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что «нападки» на мусульман в европейских странах «разрушат Европу изнутри».

При этом он раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

После этого Франция отозвала своего посла в Анкаре. В Париже отметили, что слова президента Эрдогана «неприемлемы».

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