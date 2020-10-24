Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне

Франция отозвала своего посла в Анкаре из-за слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эммануэле Макроне, передаёт AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях», — заявили в администрации французского лидера.

В Елисейском дворце также отметили, что не получили от Турции соболезнований после убийства учителя в пригороде Парижа.

Там добавили, что отзывают своего посла в Анкаре для консультаций в связи с заявлениями Эрдогана.

Ранее Эрдоган предупредил, что «нападки» на мусульман в европейских странах «разрушат Европу изнутри».

При этом он раскритиковал слова Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

Как передаёт агентство Anadolu, Эрдоган рекомендовал Макрону «проверить свою психику».

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией.