Эрдоган: совершая нападки на мусульман, Европа готовит свой конец

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что «нападки» на мусульман в европейских странах «разрушат Европу изнутри».
Эрдоган: совершая нападки на мусульман, Европа готовит свой конец
  • Reuters

«Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит всю Европу изнутри», — цитирует его агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, «европейский фашизм перешёл в новую фазу», когда, по его мнению, стали ущемляться права мусульман.

Он также раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

В сентябре президент Турции Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье. 

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