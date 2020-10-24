Эрдоган: совершая нападки на мусульман, Европа готовит свой конец

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что «нападки» на мусульман в европейских странах «разрушат Европу изнутри».

«Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит всю Европу изнутри», — цитирует его агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, «европейский фашизм перешёл в новую фазу», когда, по его мнению, стали ущемляться права мусульман.

Он также раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

В сентябре президент Турции Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье.