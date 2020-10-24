Эрдоган: совершая нападки на мусульман, Европа готовит свой конец
- Reuters
«Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит всю Европу изнутри», — цитирует его агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, «европейский фашизм перешёл в новую фазу», когда, по его мнению, стали ущемляться права мусульман.
Он также раскритиковал слова французского лидера Эммануэля Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».
В сентябре президент Турции Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье.