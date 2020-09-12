Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Турцией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с призывом «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает ТАСС.
Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Турцией
  • Reuters

«Он (Макрон — RT) говорит, что у Франции проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. История Африки — это история Франции, это вы убили миллионы людей в Африке», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Париж «не имеет права преподавать урок человечности» Анкаре и об этом он заявил Макрону лично. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поиск пути и средств к проведению конструктивной политики в Средиземноморье находится в в сфере ответственности Франции.

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