Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с призывом «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает ТАСС.

«Он (Макрон — RT) говорит, что у Франции проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. История Африки — это история Франции, это вы убили миллионы людей в Африке», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Париж «не имеет права преподавать урок человечности» Анкаре и об этом он заявил Макрону лично.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поиск пути и средств к проведению конструктивной политики в Средиземноморье находится в в сфере ответственности Франции.