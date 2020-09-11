Макрон назвал Средиземноморье театром конфликтов

Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита стран Южной Европы заявил, что Средиземноморский регион стал театром конфликтов.

«Наше Средиземноморье сегодня стало театром конфликтов, которые продолжаются в Сирии и в Ливии... регион пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами», — цитирует его ТАСС.

Макрон выразил беспокойство в связи с ролью Турции и России в этом регионе.

«В этом контексте в сфере нашей ответственности, как стран региона, находятся поиск пути и средств к проведению конструктивной политики в Средиземноморье и установление стабильности в регионе», — сказал он.

В конце августа Турция сообщила о перехвате истребителей Греции над Средиземным морем.

Макрон и его американский коллега Дональд Трамп выразили обеспокоенность напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

В конце июня Макрон заявлял об «опасной игре Турции» в Ливии.