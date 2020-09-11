Макрон назвал Средиземноморье театром конфликтов
- Reuters
«Наше Средиземноморье сегодня стало театром конфликтов, которые продолжаются в Сирии и в Ливии... регион пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами», — цитирует его ТАСС.
Макрон выразил беспокойство в связи с ролью Турции и России в этом регионе.
«В этом контексте в сфере нашей ответственности, как стран региона, находятся поиск пути и средств к проведению конструктивной политики в Средиземноморье и установление стабильности в регионе», — сказал он.
В конце августа Турция сообщила о перехвате истребителей Греции над Средиземным морем.
Макрон и его американский коллега Дональд Трамп выразили обеспокоенность напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
В конце июня Макрон заявлял об «опасной игре Турции» в Ливии.