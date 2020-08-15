Макрон и Трамп призвали Турцию и Грецию к диалогу

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон призвали Турцию и Грецию к диалогу.
Макрон и Трамп призвали Турцию и Грецию к диалогу
  • Reuters

«Президенты Трамп и Макрон согласились, что Греция и Турция должны обязаться провести диалог», — цитирует РИА Новости представителя Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что лидеры США и Франции обеспокоены напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

12 июля греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить