Макрон и Трамп призвали Турцию и Грецию к диалогу

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон призвали Турцию и Грецию к диалогу.

«Президенты Трамп и Макрон согласились, что Греция и Турция должны обязаться провести диалог», — цитирует РИА Новости представителя Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что лидеры США и Франции обеспокоены напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

12 июля греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений.