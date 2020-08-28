Турция сообщила о перехвате истребителей Греции над Средиземным морем
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«27 августа 2020 года радиолокационные системы ВВС Турции зафиксировали шесть самолётов F-16, вылетающих с острова Крит в сторону Республики Кипр», — говорится в заявлении.
Как отметили в турецком министерстве, истребители приближались к региону, относительно которого Анкара «издала международное уведомление NAVTEX».
Для определения объекта в воздух был поднят F-16 ВВС Турции.
«Самолёт был идентифицирован как принадлежащий Греции и удалён из региона», — добавили в Минобороны Турции.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать свои интересы в Восточном Средиземноморье.
Американский лидер Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.