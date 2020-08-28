Эрдоган выразил готовность защищать интересы Турции в Средиземноморье

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности страны защищать свои интересы в Восточном Средиземноморье.
Эрдоган выразил готовность защищать интересы Турции в Средиземноморье
  • Reuters

«В ходе переговоров, посвящённых событиям в Восточном Средиземноморье, наш президент отметил, что Турция будет продолжать защищать свои права и интересы», — приводит коммюнике ТАСС.

Ранее в ЕС пригрозили Турции санкциями за незаконную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

МИД Турции в ответ заявил, что ЕС не имеет права критиковать геолого-разведочную деятельность страны на собственном континентальном шельфе.

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