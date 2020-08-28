Эрдоган выразил готовность защищать интересы Турции в Средиземноморье
- Reuters
«В ходе переговоров, посвящённых событиям в Восточном Средиземноморье, наш президент отметил, что Турция будет продолжать защищать свои права и интересы», — приводит коммюнике ТАСС.
Ранее в ЕС пригрозили Турции санкциями за незаконную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.
МИД Турции в ответ заявил, что ЕС не имеет права критиковать геолого-разведочную деятельность страны на собственном континентальном шельфе.