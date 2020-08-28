Турция ответила на требование ЕС прекратить геологоразведку

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Турция отвергла требования Евросоюза о прекращении геологоразведочных работ в Средиземном море. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.
Турция ответила на требование ЕС прекратить геологоразведку
  • Reuters

«ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы её прекратили», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Анкара призывает ЕС не поддерживать требования Греции, «противоречащие нормам международного права».

Также Турция призвала ЕС действовать беспристрастно для разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье. 

Ранее в ЕС заявили, что введут санкции против Турции за незаконную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

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