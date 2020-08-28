Турция ответила на требование ЕС прекратить геологоразведку
- Reuters
«ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы её прекратили», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Анкара призывает ЕС не поддерживать требования Греции, «противоречащие нормам международного права».
Также Турция призвала ЕС действовать беспристрастно для разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье.
Ранее в ЕС заявили, что введут санкции против Турции за незаконную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.