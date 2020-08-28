ЕС пригрозил Турции санкциями за буровую деятельность
- Reuters
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», — цитирует ТАСС Борреля.
Также страны ЕС договорились, что в случае отсутствия прогресса со стороны Турции введение новых санкций может быть обсуждено на саммите ЕС 24 сентября.
В июле ЕС также потребовал от Турции не поставлять оружие в Ливию.