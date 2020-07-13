ЕС потребовал от Турции не поставлять оружие в Ливию

Евросоюз требует от Турции соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию, для обеспечения таких ограничений ЕС активизирует военно-морскую операцию по контролю за их выполнением.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Совет ЕС призвал Турцию выполнять свои обязательства по соблюдению эмбарго на поставки оружия в Ливию. ЕС продолжит проведение операции «Ирини» по контролю за соблюдением эмбарго со стороны всех игроков. ЕС намерен добиться максимальной эффективности операции, стремясь также избегать любой эскалации в регионе», — цитирует его ТАСС.

6 июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В мае официальный представитель командования Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция нарушает международное оружейное эмбарго, направляя в Ливию свою технику и оружие.

В МИД России пообещали следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море, целью которой является содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.