ЕС потребовал от Турции не поставлять оружие в Ливию
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Совет ЕС призвал Турцию выполнять свои обязательства по соблюдению эмбарго на поставки оружия в Ливию. ЕС продолжит проведение операции «Ирини» по контролю за соблюдением эмбарго со стороны всех игроков. ЕС намерен добиться максимальной эффективности операции, стремясь также избегать любой эскалации в регионе», — цитирует его ТАСС.
6 июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия в Ливию.
В мае официальный представитель командования Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция нарушает международное оружейное эмбарго, направляя в Ливию свою технику и оружие.
В МИД России пообещали следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море, целью которой является содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.