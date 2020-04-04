Россия будет следить за военной операцией ЕС «Ирини» в Средиземном море, целью которой является содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

«Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет «Ирини», в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте числа нарушений оружейного эмбарго ООН», — заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Там отметили, что эффективность «Софии» — операции, предшествующей «Ирини», — была низкой.

«Исходим из того, что рабочая зона «Ирини» будет охватывать всю протяжённость ливийского побережья», — подчеркнули в МИД.

В июне 2019 года Совет Безопасности ООН проголосовал за продление эмбарго на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии.

В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что миссия ВМС Евросоюза «София», созданная специально для борьбы с контрабандой в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта.