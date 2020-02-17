ЕС прекратит миссию «София»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что миссия ВМС Евросоюза «София», созданная специально для борьбы с контрабандой в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта.

«Мы договорились о политическом решении… Мы договорились развернуть новую операцию в Средиземном море, операция «София» закончится 31 марта», — цитирует РИА Новости Борреля.

Он отметил, что цель миссии — «добиться соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия», что, по его словам, «включает использование ВВС и морских сил».

Миссия «София» была создана в 2015 году с целью борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии, а также для предотвращения гибели нелегальных мигрантов в море и тренировки сотрудников Береговой охраны Ливии.

Решение о её прекращении было принято в 2019 году, хотя мандат миссии закончится только 31 марта 2020 года.