В ЛНА заявили о нарушении Турцией оружейного эмбарго

Турция нарушает международное оружейное эмбарго, направляя в Ливию свою технику и оружие. Об этом заявил официальный представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Нарушая международное эмбарго, которое должно было служить гарантом развития процесса мирного урегулирования в Ливии, Турция совершенно открыто направляет в нашу страну сотни единиц бронетехники, артиллерийских орудий, беспилотных летательных аппаратов, крупнокалиберных пулемётов и других наступательных вооружений», — сказал он.

В ходе брифинга аль-Мисмари представил кадры, на которых якобы показывается захваченная и уничтоженная в Ливии турецкая техника.

«На экране вы можете видеть записи с видеорегистратора одного из турецких бронеавтомобилей «Кирпи», захваченного ливийскими воинами в ходе боев с переброшенными из Сирии членами террористических группировок южнее города Триполи», — сказал он.

Он также показал кадры из порта Триполи, где, по его словам, «турецкие инструктора осуществляли обучение боевиков по эксплуатации передаваемой им техники».

«На кадрах от 11 января 2020 года видно, как проводятся занятия по вождению», — добавил он.

Как отметил аль-Мисмари, видеозаписи доказывают нарушение Турцией международных норм.

Он также напомнил, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось от предложения о введении режима прекращения огня в месяц Рамадан.

«Мы отрицаем обвинения нашей стороны в нанесении ударов по госпиталю в Триполи, появившиеся ранее», — добавил он.

21 мая в ПНС Ливии сообщили, что отказались от предложенного ЛНА временного перемирия на период месяца Рамадан, так как это является попыткой ЛНА выиграть время.