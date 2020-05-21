ПНС Ливии отказалось от предложенного Хафтаром временного перемирия
- Reuters
«Правительство согласия ранее объявило о своей позиции по перемирию и полностью отказалось от него, поскольку оно является попыткой выиграть время и спасти (командующего ЛНА маршала Халифу. — RT) Хафтара и его формирования от следующих другом за другом поражений», — цитирует его РИА Новости.
Представитель ПНС напомнил, что именно Хафтар отверг перемирие и прекращение агрессии во время межливийских переговоров с участием России и Турции в Москве в январе.
Ранее ЛНА объявила об отводе войск от Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр.