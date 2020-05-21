ПНС Ливии отказалось от предложенного Хафтаром временного перемирия

Правительство национального согласия Ливии отказалось от предложенного Ливийской национальной армией временного перемирия на период месяца Рамадан, так как это является попыткой ЛНА выиграть время, заявил представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

«Правительство согласия ранее объявило о своей позиции по перемирию и полностью отказалось от него, поскольку оно является попыткой выиграть время и спасти (командующего ЛНА маршала Халифу. — RT) Хафтара и его формирования от следующих другом за другом поражений», — цитирует его РИА Новости.

Представитель ПНС напомнил, что именно Хафтар отверг перемирие и прекращение агрессии во время межливийских переговоров с участием России и Турции в Москве в январе.

Ранее ЛНА объявила об отводе войск от Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр.