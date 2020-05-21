ПНС Ливии отказалось от предложенного Хафтаром временного перемирия

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Правительство национального согласия Ливии отказалось от предложенного Ливийской национальной армией временного перемирия на период месяца Рамадан, так как это является попыткой ЛНА выиграть время, заявил представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
ПНС Ливии отказалось от предложенного Хафтаром временного перемирия
  • Reuters

«Правительство согласия ранее объявило о своей позиции по перемирию и полностью отказалось от него, поскольку оно является попыткой выиграть время и спасти (командующего ЛНА маршала Халифу. — RT) Хафтара и его формирования от следующих другом за другом поражений», — цитирует его РИА Новости.

Представитель ПНС напомнил, что именно Хафтар отверг перемирие и прекращение агрессии во время межливийских переговоров с участием России и Турции в Москве в январе.

Ранее ЛНА объявила об отводе войск от Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр.

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