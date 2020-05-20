ЛНА объявила об отводе войск от Триполи в честь окончания Рамадана
- Reuters
«Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи на расстояние 2—3 км, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами, а также связям между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны», — говорится в его заявлении в Facebook.
В ЛНА выразили надежду, что Правительство национального согласия (ПНС) последует их примеру во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан.
Ливийская национальная армия предложила начать отвод сил с 12:00 (13:00 мск).
В конце апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию ПНС, и переходе управления Ливией к армии.