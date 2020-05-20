ЛНА объявила об отводе войск от Триполи в честь окончания Рамадана

Ливийская национальная армия 20 мая отведёт свои войска на 2—3 км от Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

«Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи на расстояние 2—3 км, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами, а также связям между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны», — говорится в его заявлении в Facebook.

В ЛНА выразили надежду, что Правительство национального согласия (ПНС) последует их примеру во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан.

Ливийская национальная армия предложила начать отвод сил с 12:00 (13:00 мск).

В конце апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию ПНС, и переходе управления Ливией к армии.