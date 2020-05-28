В ООН осудили поставку вооружения конфликтующим сторонам в Ливии

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ООН осуждает участившиеся случаи поставок вооружения и военного снаряжения обеим сторонам конфликта в Ливии. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ООН осудили поставку вооружения конфликтующим сторонам в Ливии
  • Reuters

«Мы с большой обеспокоенностью следим за сообщениями о массовом притоке оружия, снаряжения и наёмников для поддержки обеих сторон конфликта в Ливии, что стало бы вопиющим нарушением оружейного эмбарго, — приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик отметил, что в последние несколько недель участились случаи поставок вооружения в Ливию «по воздуху, земле и воде».

«Мы глубоко обеспокоены и осуждаем использование отступающими войсками в Ливии самодельных взрывных устройств в жилых районах Триполи, что, согласно сообщениям, привело к жертвам среди гражданского населения», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция нарушает международное оружейное эмбарго на поставку вооружения в Ливию.

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