В ООН осудили поставку вооружения конфликтующим сторонам в Ливии
- Reuters
«Мы с большой обеспокоенностью следим за сообщениями о массовом притоке оружия, снаряжения и наёмников для поддержки обеих сторон конфликта в Ливии, что стало бы вопиющим нарушением оружейного эмбарго, — приводит ТАСС его слова.
Дюжаррик отметил, что в последние несколько недель участились случаи поставок вооружения в Ливию «по воздуху, земле и воде».
«Мы глубоко обеспокоены и осуждаем использование отступающими войсками в Ливии самодельных взрывных устройств в жилых районах Триполи, что, согласно сообщениям, привело к жертвам среди гражданского населения», — сказал дипломат.
Ранее официальный представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция нарушает международное оружейное эмбарго на поставку вооружения в Ливию.