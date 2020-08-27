Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Короткая ссылка
Турецкий и американский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье на фоне напряжённости между Грецией и Турцией.
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье
  • Reuters
  • © Presidential Press Office

Об этом сообщила администрация Эрдогана.

«В ходе переговоров были обсуждены двусторонние вопросы, а также региональные события, особенно в Восточном Средиземноморье», — приводит сообщение РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что «Турция не является стороной, которая создала нестабильность в Восточном Средиземноморье».

Он также выступил за снижение напряжённости и диалог.

Ранее Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность напряжённостью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить