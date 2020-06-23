Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга НАТО»
- Reuters
С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, передаёт RT France.
«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО», — цитирует Le Figaro главу государства.
Макрон отметил, что недавний инцидент «ярко демонстрирует «смерть мозга» альянса.
Как пишет ТАСС, инцидент произошёл, когда турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, принимающего участие в операции НАТО.
Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия».
Осенью 2019 года Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга» и призвал Европу начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.