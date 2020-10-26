Эрдоган назвал заявления Макрона угрозой нацбезопасности Турции
- Reuters
«Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Турецкий лидер призвал Европу остановить «кампанию ненависти», которую проводит президент Франции.
Ранее Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне. Как передаёт агентство Anadolu, президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».
Отмечается, что соответствующее заявление Эрдоган сделал в связи с тем, что Макрон назвал ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».