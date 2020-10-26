Эрдоган назвал заявления Макрона угрозой нацбезопасности Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «антиисламские выпады» главы Франции Эммануэля Макрона являются угрозой нацбезопасности Турции.
Эрдоган назвал заявления Макрона угрозой нацбезопасности Турции
  • Reuters

«Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер призвал Европу остановить «кампанию ненависти», которую проводит президент Франции.

Ранее Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне. Как передаёт агентство Anadolu, президент Турции рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

Отмечается, что соответствующее заявление Эрдоган сделал в связи с тем, что Макрон назвал ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

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