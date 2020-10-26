В Германии назвали слова Эрдогана в адрес Макрона неприемлемыми

Слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона неприемлемы, особенно в свете убийства преподавателя, которое произошло в пригороде Парижа. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, немецкое правительство «вынуждено принять к сведению» заявления Эрдогана в отношении Макрона.

«Это позорящие высказывания, которые совершенно неприемлемы, особенно в свете ужасного убийства учителя, совершённого исламским фанатиком», — цитирует ТАСС Зайберта.

Он напомнил, что Эрдоган также раскритиковал обыски, которые были проведены полицией Германии в мечети в Берлине на прошлой неделе.

«Правоохранительные органы ФРГ действуют на основе законодательства», — подчеркнул Зайберт.

Он отметил, что обвинения в дискриминации определённой группы верующих в ФРГ являются «в принципе ошибкой».

Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.

Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.

Эрдоган также рекомендовал Макрону «проверить свою психику», передавало агентство Anadolu.

В Нидерландах высказывания Эрдогана в отношении Макрона назвали недопустимыми.