В Германии назвали слова Эрдогана в адрес Макрона неприемлемыми
- Reuters
По его словам, немецкое правительство «вынуждено принять к сведению» заявления Эрдогана в отношении Макрона.
«Это позорящие высказывания, которые совершенно неприемлемы, особенно в свете ужасного убийства учителя, совершённого исламским фанатиком», — цитирует ТАСС Зайберта.
Он напомнил, что Эрдоган также раскритиковал обыски, которые были проведены полицией Германии в мечети в Берлине на прошлой неделе.
«Правоохранительные органы ФРГ действуют на основе законодательства», — подчеркнул Зайберт.
Он отметил, что обвинения в дискриминации определённой группы верующих в ФРГ являются «в принципе ошибкой».
Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.
Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.
Эрдоган также рекомендовал Макрону «проверить свою психику», передавало агентство Anadolu.
В Нидерландах высказывания Эрдогана в отношении Макрона назвали недопустимыми.