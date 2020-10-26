В Нидерландах назвали недопустимыми высказывания Эрдогана о Макроне

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с критикой в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с его высказываниями о французском лидере Эммануэле Макроне.

«Высказывания президента Эрдогана в адрес президента Эммануэля Макрона недопустимы. Нидерланды вместе с Францией решительно отстаивают общие ценности ЕС», — написал Рютте в Twitter.

Он подчеркнул, что Нидерланды поддерживают свободу слова и выступают против экстремизма и радикализма.

Ранее Эрдоган предупредил, что, совершая «нападки» на мусульман в европейских странах, Европа «готовит свой конец».

Он также раскритиковал Макрона, назвавшего ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

Как передаёт агентство Anadolu, Эрдоган рекомендовал Макрону «проверить свою психику».

Позднее в Елисейском дворце сообщили об отзыве своего посла из Анкары в связи с заявлениями турецкого лидера.