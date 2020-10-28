Песков оценил слова Кадырова о Макроне
- РИА Новости
«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений», — сказал Песков.
Он отметил, что «ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства».
Ранее Макрон высказал идею о необходимости «освободить ислам во Франции от иностранного влияния» и усилить контроль за финансированием в стране мечетей. Это стало его реакцией на убийство французского учителя истории, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства учителя французский лидер также заявил, что в республике не откажутся от публикации карикатур.
Кадыров раскритиковал слова Макрона. Глава Чечни призвал французского лидера, «пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру».
«Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — отмечал Кадыров.
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, комментируя позицию Макрона, заявил, что президент Франции является «террористом №1 в мире».