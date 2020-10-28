Песков оценил слова Кадырова о Макроне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, заявил, что главы российских субъектов не могут заниматься внешней политикой, её формирует глава государства.
Песков оценил слова Кадырова о Макроне
  • РИА Новости

«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений», — сказал Песков.

Он отметил, что «ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства».

Ранее Макрон высказал идею о необходимости «освободить ислам во Франции от иностранного влияния» и усилить контроль за финансированием в стране мечетей. Это стало его реакцией на убийство французского учителя истории, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства учителя французский лидер также заявил, что в республике не откажутся от публикации карикатур.

Кадыров раскритиковал слова Макрона. Глава Чечни призвал французского лидера, «пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру».

«Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — отмечал Кадыров.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, комментируя позицию Макрона, заявил, что президент Франции является «террористом №1 в мире»

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