В Чечне объяснили слова муфтия о сторонниках Макрона

СМИ исказили слова муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева о сторонниках президента Франции Эммануэля Макрона, заявили РИА Новости в пресс-службе муфтията.

Там отметили, что Межиев «ни в коем случае не угрожает французам».

«Он лишь объяснил, что сторонники Макрона, поддерживающие его в вопросе развешивания карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), являются врагами ислама и всей мусульманской уммы», — сказали в пресс-службе.

Представитель подчеркнул, что муфтият всегда выступал как против террора в любом его проявлении, так и против исламофобии и карикатур на пророка Мухаммеда.

Ранее Межиев назвал действия Макрона «атакой на ислам».

По его словам, французский лидер своей поддержкой убитого из-за карикатуры учителя подстрекает «мусульман на провокационные действия».

Ряд мусульманских стран заявили о намерении объявить бойкот французским товарам из-за заявлений Макрона по поводу ислама. В частности, он обещал «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда.





