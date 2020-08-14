В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 35 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«35 самолёта-разведчиков других государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

Также к границам приближались 11 беспилотных летательных аппаратов.

Российские истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.