В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 33 иностранных самолёта-разведчика. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

РИА Новости

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«33 самолёта-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты. Также к границам приближались 10 беспилотных летательных аппарата. Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил три раза поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было. Ранее истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолёта-разведчика ВВС США.