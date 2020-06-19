Прокуратура Башкирии отчиталась об итогах проверки по соблюдению прав медиков

Прокуратура Башкирии отчиталась об итогах проверки по соблюдению прав медработников Белебеевской ЦРБ.

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники больницы добились выплат за оказание помощи пациентам с коронавирусом после обращения в прокуратуру. Речь идёт о 20 работниках. Они не получили надбавки в размере около 800 тыс. рублей.

Права медперсонала восстановлены.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.