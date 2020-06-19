Прокуратура Башкирии отчиталась об итогах проверки по соблюдению прав медиков

Короткая ссылка
Прокуратура Башкирии отчиталась об итогах проверки по соблюдению прав медработников Белебеевской ЦРБ.
Прокуратура Башкирии отчиталась об итогах проверки по соблюдению прав медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники больницы добились выплат за оказание помощи пациентам с коронавирусом после обращения в прокуратуру. Речь идёт о 20 работниках. Они не получили надбавки в размере около 800 тыс. рублей.

Права медперсонала восстановлены.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области сообщало о выплатах медработникам в Туринске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить