Полярник дал рекомендации россиянам в условиях режима самоизоляции

Директор Музея Арктики и Антарктики, кандидат физико-математических наук, полярник Виктор Боярский дал рекомендации, как проводить время в режиме самоизоляции.

В беседе с Inforeactor он отметил, что не видит особенных трудностей в самоизоляции.

«Проблема самоизоляции, которая проходит в домашних условиях, скорее всего, надуманная. Бывают случаи, когда между людьми, которые не привыкли быть 24 часа вместе, даже в семьях возникают трения. В остальных случаях всегда найдётся дело, которым можно заняться, миллион всяких дел. Потом не стоит забывать, что мозги на карантине отпускать не надо», — подчеркнул он.

По мнению полярника, важно не превращаться в затворника и хотя бы раз в день выходить на небольшую прогулку.

Остальное время следует проводить дома, например, читая или играя в настольные игры.

Ранее дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков в беседе с Nation News рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции.