Эксперт оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом

Основатель сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом.

«Огромное количество компаний пытаются, где это возможно, перевести своих сотрудников на удалённую работу. Целые офисы переходят на удалёнку», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает Захаров, цены на офисную недвижимость упадут и не восстановятся до прежних масштабов, поскольку компании сейчас научатся работать с теми, кто трудится дистанционно.

«Это открывает большие перспективы для всех организаций. Во-первых, экономия на офисе. Но это не самое главное. А во-вторых, мы научимся нанимать людей, которые необязательно находятся в нашем городе, и использовать их эффективно», — пояснил эксперт.

У сотрудников, добавил он, освободится огромное количество времени, которое они тратили на дорогу.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в России зафиксировали рост на 16% количества вакансий с возможностью удалённой работы.