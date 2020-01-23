Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки
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- РИА Новости
«Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более выраженными симптомами моя девушка лежит в инфекционной больнице города Минска. Она вернулась из Китая на пару дней раньше», — написал россиянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)».
Также сообщалось, что в московских больницах отработали алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию.
По данным Государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения, число заболевших новым коронавирусом в стране возросло до 617, из них 17 человек скончались.