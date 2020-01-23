Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки

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Прилетевший накануне из Китая и госпитализированный с признаками ОРВИ в Санкт-Петербурге россиянин сообщил, что с аналогичными симптомами попала в больницу его девушка. Об этом информирует ТАСС.
Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более выраженными симптомами моя девушка лежит в инфекционной больнице города Минска. Она вернулась из Китая на пару дней раньше», — написал россиянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)».

Также сообщалось, что в московских больницах отработали алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию.

По данным Государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения, число заболевших новым коронавирусом в стране возросло до 617, из них 17 человек скончались.

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