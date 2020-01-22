Больницы Москвы отработали схему работы при подозрении на коронавирус

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В московских больницах отработали алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию.
Больницы Москвы отработали схему работы при подозрении на коронавирус
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приёму больных с неблагополучных территорий», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.

Также сообщалось, что в аэропорту Внуково организован санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, которые прибывают из Китая и Таиланда, в целях недопущения завоза и распространения нового коронавируса.

Ранее власти Китая сообщили, что число погибших от нового типа коронавируса возросло до 17.

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