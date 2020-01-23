В Приамурье ввели меры по профилактике коронавируса

В Амурской области ввели режим повышенной готовности по профилактике в связи с распространением в Китае нового типа коронавируса. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольгу Курганову.

«Режим повышенной готовности по профилактике вводится в Амурской области из-за коронавируса в Китае», — заявила она.

По её словам, в связи с китайским Новым годом ожидаются «очень активные внутренние миграционные процессы».

Курганова отметила, что оснований для введения тотального карантина нет.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали местным жителям носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, а также вовремя обращаться за врачебной помощью.

По последним данным, число заболевших пневмонией из-за нового коронавируса в Китае превысило 570, при этом 17 человек скончались.