Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«В общей сложности подтверждён 571 случай заболевания, из низ 95 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек умерли», — проинформировали в комитете.

Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных случаев.

Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.