Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«В общей сложности подтверждён 571 случай заболевания, из низ 95 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек умерли», — проинформировали в комитете.
Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных случаев.
Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.