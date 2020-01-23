Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

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Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«В общей сложности подтверждён 571 случай заболевания, из низ 95 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 человек умерли», — проинформировали в комитете. 

Указывается, что за сутки в 24 провинциях и городах Китая зарегистрировали 131 новый случай заражения и восемь летальных случаев.

Ранее власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса — 2019-nCoV.

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