Госдеп прокомментировал распространение коронавируса в Китае

В Государственном департаменте Соединённых Штатов заявили, что китайская сторона «недостаточно стремительно» действовала в ситуации с распространением нового коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

«Что касается коронавируса, думаю, что обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели в прошлом... нежелание стремительно действовать не придаёт международному сообществу чувства уверенности относительно того, как с этим справляются в Китае», — заявил он.

По его словам, США по-прежнему «обеспокоены транспарентностью правительства» в Китае.

«Факты таковы, что, похоже, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений (властей)», — сказал он.

Также в Госдепе заявили, что «видят ободряющие сигналы» того, что в Пекине «поняли серьёзность ситуации», а также поблагодарили КНР за то, что китайская сторона предоставила ДНК вируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что власти Китая предпринимают решительные меры в связи с распространением коронавируса, «с полной приверженностью своим обязательствам и основываясь на текущей ситуации».

По последним данным, от нового типа коронавируса — 2019-nCoV — 17 человек погибли, ещё более 500 заражены.

Власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением вируса.