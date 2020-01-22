В Ухани обязали носить маски из-за распространения коронавируса

Власти китайского города Ухань обязали местных жителей носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Хубэй Ян Юньянь.

«В целях предотвращения дальнейшего распространения эпидемии нового типа коронавируса, усиления контроля в общественных местах и ликвидации путей передачи вируса правительство города Ухань принимает меры по обязательному ношению масок в общественных местах», — цитирует ТАСС Ян Юньянь.

Как уточняется, согласно принятым мерам, служащие госорганов, предприятий и частных компаний должны носить защитные маски и во время работы.

В конце декабря 2019 года китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Согласно последним данным, 17 человек погибли от этого типа коронавируса, ещё более 500 заражены.