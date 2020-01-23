Гендиректор ВОЗ отреагировал на ситуацию с вирусом в Китае

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Генеральный директор  Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с распространением нового коронавируса в Китае.
Гендиректор ВОЗ отреагировал на ситуацию с вирусом в Китае
  • globallookpress.com

По его словам, в ВОЗ внимательно следят за мерами, предпринимаемыми китайской стороной. Он подчеркнул, что представители организации находятся в контакте с властями Китая «практически 24/7».

«Власти предпринимают решительные меры, с полной приверженностью своим обязательствам и основываясь на текущей ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ в ходе контактов с Китаем «подчеркивают, что решительные меры ведут не только к тому, чтобы взять под контроль вспышку в своей стране, но и смогут минимизировать риски для распространения вируса в мире».

«Мы ценим это, они делают и то, и другое. Как для своей страны, но одновременно и играя большую роль, чтобы минимизировать риски распространения болезни в мире», — сообщил глава ВОЗ.

По последним данным, от нового типа коронавируса — 2019-nCoV — 17 человек погибли, ещё более 500 заражены.

Власти китайского города Ухань обязали население носить защитные маски в общественных местах в связи с распространением вируса.

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