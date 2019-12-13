Специалисты назвали последствия переутомления на работе

У людей, испытывающих переутомление на работе, увеличивается риск развития различных заболеваний. Об этом говорится в исследовании экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, с которым ознакомился RT.

Так, риску ухудшения здоровья подвергаются около 50% женщин и 30% мужчин. Это относится к тем, кто чувствует усталость на работе более 24 часов в неделю.

У таких работников высока вероятность развития заболеваний органов зрения (примерно 67% у женщин, 57% у мужчин), эндокринной системы (56% у женщин, 40% у мужчин), сердечно-сосудистой системы (30% у женщин, 29% у мужчин).

Примерно половина участников исследования, испытывающих сильную усталость, назвали основной причиной своей утомляемости напряжённость работы (эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью, зрительное и умственное внимание).

Исследователи также предложили работникам оценить степень своей усталости на работе по шкале от её отсутствия до сильной.

Они выяснили, что сотрудники с показателем «сильной» усталости (3% от всех мужчин и 5% от всех женщин) болеют чаще — в среднем (с утратой трудоспособности) 24,9 дня в году.

Вариант «небольшой» усталости выбрали 38% женщин и 45% мужчин. В год они болеют всего 5,1 дня.

В исследовании приняли участие 1,7 тыс. человек, которые представляют профессии с высоким риском профессионального утомления. Среди них оказались врачи, медсёстры, учителя и офисные работники. Медицинский осмотр с определением заболевания прошли около 400 человек.

Ранее в НИИ медицины труда RT назвали негативные последствия работы в офисе.