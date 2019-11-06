Психолог рассказала о негативных последствиях переработок ради четырёхдневной рабочей недели

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Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда МГУ имени Ломоносова Ирина Блинникова в беседе с радио Sputnik рассказала о негативных последствиях переработок ради четырёхдневной рабочей недели.
Психолог рассказала о негативных последствиях переработок ради четырёхдневной рабочей недели
  • © РИА Новости

«Восьмичасовой рабочий день выстрадан многими годами опыта, прикидок и подбора графиков. Это всё для того, чтобы понять, сколько часов человек может работать без потерь для здоровья и эффективности труда», — заявила она.

По её словам, хорошо иметь три выходных, но увеличение рабочего дня отрицательно отразится в долгосрочной перспективе. Как пояснила эксперт, на индивидуальном уровне это потеря здоровья и интереса к работе.

Блинникова также отметила, что самым оптимальным считается график, когда человек работает четыре часа, делает перерыв и работает ещё четыре часа.

«Если вы не делали перерыв, то следующую рабочую сессию вы начинаете неотдохнувшим. Как итог — утомление наступает раньше», — сказала она.

Эксперт добавила, что в итоге это может привести к хронической усталости, что грозит потерей иммунитета и длительной потерей трудоспособности.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter сообщала, что 40% россиян, готовых к переходу на четырёхдневную трудовую неделю, согласны ради этого работать интенсивнее.

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