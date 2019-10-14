В НИИ медицины труда назвали негативные последствия офисной работы

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT о негативном воздействии на здоровье офисной работы. Среди самых опасных — синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм.

К основным неблагоприятным производственным факторам офисной работы, по мнению специалистов, относятся высокая напряжённость труда, профессиональный стресс, гиподинамия (нарушение функций организма при малой подвижности), ненормированный график труда, неблагоприятные условия рабочей среды в офисных помещениях.

В частности, наиболее негативно влияет на здоровье офисных сотрудников плохое качество воздуха.

«В настоящее время актуальна проблема высокой и постоянно растущей заболеваемости офисных работников. Главная причина сложившийся ситуации — ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряжённой работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях», — рассказали в НИИ медицины труда.

Помимо этого, к опасным последствиям работы в офисе специалисты относят синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм. Это связано с частыми стрессовыми ситуациями, высокими требованиями, низкой социальной поддержкой, отсутствием достойного вознаграждения, а также страхом потерять работу.

Как отметили эксперты, в результате эти факторы приводят к развитию заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, по данным специалистов, одним из самых опасных последствий стресса и утомляемости на рабочем месте может стать развитие гинекологических заболеваний у женщин, а также нарушение репродуктивного здоровья у мужчин.

В НИИ медицины труда напомнили, что одной из актуальных проблем является профессиональное выгорание. Ему особенно подвержены работники, которые по роду деятельности вынуждены много и интенсивно общаться с людьми, например руководители и менеджеры по продажам.

«Проблема эмоционального выгорания не только имеет прямое отношение к качеству жизни, но и оказывает непосредственное влияние на качество работы и профессионализм работников этих профессий», — отметили специалисты.

Как подчеркнула врач-терапевт Людмила Лапа, тем, кто работает в офисе, нельзя забывать о гимнастике.

«Каждый час нужно ходить, прыгать, разминаться в течение 15 минут. Нужно заниматься физическими упражнениями, нагружать мышцы, чтобы не было гиподинамии. Эти маленькие пожелания помогут поддержать хороший образ жизни. Также во время перерывов и отдыха обязательно нужно пить воду или чай. Это позволит разгрузить почки, восстановить сосуды. Водно-солевой обмен очень важен. Не стоит забывать и о стрессах. Если человек находится в состоянии постоянного стресса и у него напряжённая работа, нужно принимать витамины D, E и магний В6, которые помогут повысить стрессоустойчивость», — указала специалист.

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