Минздрав рассказал о способах борьбы со стрессом

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Эксперты Министерства здравоохранения России подготовили рекомендации, которые помогут справиться со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы.
Минздрав рассказал о способах борьбы со стрессом
  • globallookpress.com
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«Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе», — приводит РИА Новости сообщение.

Для борьбы со стрессом медики рекомендуют высыпаться, ежедневно отводить немного времени на релаксацию и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.

Кроме того, поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой.

Также эксперты советуют обратить внимание на правильное питание — не есть на ходу, включить в рацион горький шоколад, орехи, бананы и имбирь.

Ранее Минздрав порекомендовал работодателям проводить в офисах физкульт-брейки.

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