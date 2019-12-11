Кадыров назвал Лужкова настоящим другом Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«В трудные для чеченского народа годы он приезжал в Грозный, оказывал поддержку в строительстве одной из первых послевоенных школ. Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена. Лужков занимал пост градоначальника 18 лет.

Председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН назвал смерть Лужкова большой потерей для себя и театрального сообщества.